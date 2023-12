Albenga, all’ex Anfi fa freddo: i migranti pronti a traslocare in via Trieste. Accordo Diocesi-Prefettura

Albenga. Cambio sede in vista per i migranti arrivati a fine agosto presso l’ex Anfi di Vadino: a breve, infatti, è previsto il trasloco in una nuova struttura di via Trieste. È quanto prevede l’accordo raggiunto tra la Prefettura di Savona e la Diocesi albenganese, che ha messo a disposizione degli ospiti gli ex locali del Redemptoris Mater.

La conferma arriva direttamente dal vescovo Guglielmo Borghetti, che nei mesi scorsi era intervenuto senza filtri sul tema dei profughi ospitati ad Albenga: “Abbiamo messo a disposizione della Prefettura questa struttura per un tempo determinato, non superiore ai sei mesi – spiega -. Personalmente sono molto contento di questa soluzione, che, anche se per un periodo di tempo concordato, andrà a garantire a questi ragazzi uno spazio riscaldato e sicuramente più comodo rispetto all’ex Anfi”.

» leggi tutto su www.ivg.it