Alzheimer da conoscere, domenica concerto in Sala Dante

Sentiamo spesso, purtroppo, parlare di ‘demenza’ e ‘malattia di Alzheimer’ confondendoli, come fossero la stessa cosa e, in effetti non è facile distinguerli anche se una differenza c’è e molto importante. Per ‘demenza’ i medici intendono un insieme di sintomi che derivano da una sofferenza delle funzioni cerebrali con un decadimento delle capacità cognitive e comportamentali come anche un disorientamento spazio-temporale. Questo insieme di sintomi e di perdita di alcune funzioni cerebrali importanti può avere molte cause e quella più importante è appunto la ‘malattia di Alzheimer’. È una malattia subdola e vigliacca che striscia lentamente ma senza mai arretrare dentro la mente facendo perdere progressivamente la conoscenza di sé. Certo, di ogni patologia si possono dire le stesse caratteristiche ma mentre le più annichiliscono il fisico, l’Alzheimer attacca la personalità colpendola fino ad annullarla. Chi ne soffra dimentica chi è, arriva a compiere azioni che sono l’opposto della sua condotta precedente, perde l’orientamento che l’aveva guidato.

È una malattia tipica del nostro tempo? Sicuramente oggi, purtroppo, è una malattia molto diffusa ed in aumento o forse, invece, c’è sempre stata perché a un certo punto anche il cervello come gli arti e gli altri organi del corpo si ammala o perde funzioni vitali, si ritrova in alcuni casi esaurito e abdica alla sua razionalità facendosi creatura che obbedisce ad altri stimoli, ad altri controlli. Oggi registriamo che le vittime dell’Alzheimer rilevate sono in numero molto maggiore rispetto alle precedenti generazioni: le malattie cognitive interessano, solo a La Spezia e provincia, quasi 5000 persone (dati ISS). Resta il fatto che siamo riusciti a contrastare il Covid e che la battaglia contro le neoplasie ed altre malattie genetiche e non, registrano importanti progressi nella ricerca per trovare le cure migliori, ma sull’Alzheimer siamo ancora agli inizi: si può ostacolarlo o ritardarlo ma non si riesce a vincerlo. Almeno per ora è una lotta impari, ma non disperiamo. Anche per le altre malattie impossibili è stato così ma solo fino a quando non le si sono guardate in faccia in un modo diverso e con strumenti nuovi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com