Antenna Sarzanello, Rosson e Iacopi: “Da amministrazione atteggiamento evasivo. Assordante il silenzio di Fratelli d’Italia”

“Piena solidarietà e sostegno ai comitati e cittadini di Sarzana contrari all’installazione della mega-antenna di Wind Tre nel quartiere di Sarzanello”. La esprimono in una nota Alessandro Rosson ed Emilio Iacopi, del movimento Indipendenza, che fa capo a Gianni Alemanno, ex ministro ed ex sindaco di Roma. “Ci rammarica – dichiara Rosson, portavoce di Indipendenza – l’atteggiamento evasivo e poco chiaro dell’amministrazione di centrodestra sul progetto dell’antenna, ma quello che più ci sorprende è il silenzio assordante del partito di Fratelli d’Italia e del suo gruppo in consiglio comunale. Tutti ci ricordiamo le parole di qualche mese fa del capogruppo di FdI Stefano Cecati: «ci siamo riusciti tutti insieme, abbiamo bloccato chi credeva di poter deturpare il nostro patrimonio storico culturale», sempre in prima fila con il comitato via del Fortino, nelle proteste per impedire l’installazione dell’antenna alla Fortezza ed oggi sparito dalla battaglia politica contro l’installazione dell’antenna”.

Rosson e Iacopi, prosegua nota, si chiedono poi “se il nuovo sito di Sarzanello non rivesta più, per il consigliere Stefano Cecati, alcun interesse storico culturale (sic!) o piuttosto se il precedente super attivismo del consigliere di FdI contro l’installazione dell’antenna alla Fortezza, fosse dovuto anche ad una ‘vicinanza’ all’abitazione dove risiede”. Concludono i due esponenti di Indipendenza: “Saremo presenti alle prossime manifestazioni dei comitati per cercare di bloccare l’installazione dell’antenna Wind a Sarzanello, mettendoci a disposizione per ogni ulteriore iniziativa che vorranno intraprendere”.

