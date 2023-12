Asilo senza supplenti, a rischio anche il servizio pomeridiano del nido “La Filastrocca”

Genova. Con l’acuirsi della stagione influenzale, si complica la situazione negli asili comunali genovesi, dove il personale rischia di non essere sufficiente per le sostituzioni in emergenza. Dopo i casi raccontati nei giorni scorsi, l’allarme arriva anche per il nido “La Filastrocca” di San Martino.

A comunicarlo alcuni genitori dei piccoli iscritti nella struttura, che nei giorni scorsi sono stati preallertati di possibili tagli orari pomeridiani del servizio. “Una situazione che sta suscitando molte lamentele e criticità per la gestione famigliare – racconta a Genova24 una madre – sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista economico. Ci chiediamo infatti come saranno gestite le giornate con uscita anticipata, e se la rata sarà rivista in qualche modo“. Un particolare per nulla trascurabile visto che per gli orari anticipati e posticipati, molto richiesti dai genitori lavoratori, è previsto un costo aggiuntivo.

» leggi tutto su www.genova24.it