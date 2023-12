Bilancio comunale, Di Cesare (Lega): “Maggioranza al voto compatta sugli interventi”

Genova. “La scorsa settimana abbiamo votato il bilancio 2024 e quello di previsione 2025/2026 in municipio Centro Est, la maggioranza, in modo compatto, ha presentato cinque emendamenti, tutti approvati, che prevedono l’inserimento di progetti e interventi ritenuti da noi essenziali”.

Lo dice in una nota Edoardo Di Cesare, consigliere e capogruppo della Lega in municipio Centro Est. “La Lega è soddisfatta perché abbiamo avuto la destinazione di molti fondi, in gran parte provenienti dal Pnrr. È importante ricordare che, grazie all’amministrazione Bucci 1 e 2, il debito del Comune di Genova è diminuito e abbiamo avuto un incremento del personale con un’importante turnover”.

