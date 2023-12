Dall’U.C.Sampdoria

L’U.C. Sampdoria esprime la propria delusione in merito alla decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, in occasione di Reggiana-Sampdoria del 16 dicembre p.v., consente la vendita per il Settore Ospiti del “Mapei Stadium” ai soli residenti della regione Liguria e per gli altri settori ai soli residenti di Reggio Emilia e provincia.

