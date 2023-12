Calcio, Vogherese sconfitta contro l’Albenga. Molluso: “Dovevamo metterci il cuore, rammarico per i tifosi”

Albenga. Sconfitta netta e sofferta quella della Vogherese di mister Molluso, uscita perdente per 4 a 1 dal Riva nel confronto contro l’Albenga. Gli ingauni si sono imposti dopo il pareggio contro il Gozzano, e non era del tutto scontata una vittoria contro la squadra lombarda. Anch’essa una neopromossa nel campionato di Serie D, sta raccogliendo diversi punti in questo primo girone d’andata.

L’azione che ha portato al rigore del momentaneo 2 a 1 e un’azione di Bahirov nei minuti seguenti sono gli unici punti salienti della partita per la Vogherese, insieme ai 15 minuti che hanno susseguito il gol.

» leggi tutto su www.ivg.it