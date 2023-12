Chiavari: Panathlon, conviviale natalizia per oltre 100 persone

Da Fabrizio Pagliettini

Grande successo ieri sera a “Ca Da Gurpe al Mare” per la conviviale natalizia del Club Panathlon Chiavari Tigullio. Oltre 100 persone hanno assistito alla presentazione del libro di Marco Ricchini “Storie di Basket al femminile 1938-1978 nel Tigullio”. Atmosfera aggregante, ricordi, sorrisi e tante premiazioni che hanno fatto rivivere un momento storico sportivo di grande interesse per tutto il Tigullio. Silvana Cadorin è stata la giocatrice più acclamata per il suo curriculum sportivo eccellente ma ci sono stati applausi per tutte le protagoniste a partire dal premio dedicato a Adelma Vaccaro per la partita Italia Ungheria del 1942 (unica giocata nel periodo della guerra)e che è stato ritirato dalla figlia Marina Canepa, commossa e emozionata.

» leggi tutto su www.levantenews.it