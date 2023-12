Crac Autocorsica, la Procura di Genova chiede il rinvio a giudizio per l’ex presidente dei commercialisti genovesi Paolo Ravà

Genova. La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente dell’ordine dell’ordine dei commercialisti di Genova Paolo Ravà, per il crac della concessionaria d’auto Autocorsica al vertice della quale era l’imprenditore Enrico Vinelli e di cui Ravà era il commercialista di fiducia.

A Ravà viene contestato anche il concorso in autoriciclaggio, oltre che di bancarotta fraudolenta. In base a quanto appurato dalle fiamme gialle sarebbe stato evaso il fisco nel passaggio dalla vecchia concessionaria a una newco. Insieme a lui il pm Luca Monteverde (coordinato dall’aggiunto Francesco Pinto) ha proposto al giudice che finiscano a processo l’imprenditore Enrico Vinelli, la moglie di quest’ultimo Katia Delle Monache, Domenico Ravà (fratello di Paolo) e Luca Valdata, a loro volta commercialisti ed ex membri del collegio sindacale dell’azienda fallita: agli ultimi tre indagati la Procura contesta solo il concorso in la bancarotta, senza l’autoriciclaggio.

» leggi tutto su www.genova24.it