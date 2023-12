Cuntastorie in concerto al Monastero delle Clarisse

Franca Gambino debutta nel 1954 con il “Rigoletto” e dopo una tournée in Italia si sposa e interrompe la sua attività per dedicarsi ai suoi tre figli. Dopo molto tempo riprende a lavorare come Direttrice dell’Ufficio iconografico dei Fratelli Fabbri Editori. Negli anni Ottanta ricomincia il suo contatto con la Musica lavorando come pianista di piano bar e come insegnante di Musica al Circolo Culturale della Cassa di Risparmio. Ritrova per caso con un suo allievo, Paolo Zuccotti, l’attività ideando “I cuntastorie” e continua a fare concerti soprattutto su temi religiosi. Studia Arte scenica all’Accademia Chigiana con Ines Alfano Tellini. Ha soggiornato sei mesi, accolta con suo figlio Matteo allora bambino, in un Monastero svedese , a Djursholm, presso Stoccolma, dell’Ordine di Santa Birgitta. Con le sue nipoti e altri componenti ha ideato l’associazione culturale “La fucina delle idee” di cui è vice-presidente, con sede a Sarzana in Via Mascardi, 27, organizzazione impegnata a promuovere attività di rivalutazione sociale dell’arte, soprattutto tra i giovani. Vince il premio di poesia a Lerici con “Sempre Luce” e il Premio Erede a Genova con un racconto dal titolo ” Una Mente quasi perfetta”. È autrice di “Confiteor” bellissimo racconto autobiografico e spirituale delle sue vicende di vita. Con le scuole è impegnata in varie collaborazioni sul ruolo pedagogico e di vitale importanza esercitato dalla Musica. Attualmente collabora a un Progetto del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) della Spezia che ha organizzato un corso di canto”.