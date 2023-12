Genoa, al “Ferraris” arriva la Juventus. Gilardino: “Squadra arrabbiata, c’è voglia di rivalsa. Retegui al 90% non ci sarà”

Genova. Un Genoa arrabbiato e voglioso di rivalsa. Domani il Grifone affronterà la Juventus in un “Ferraris” sold out e pronto a trascinare i rossoblù ad una vittoria che, dopo l’1-0 casalingo contro l’Hellas Verona, manca ormai da tre giornate. La squadra di Gilardino, dopo un inizio entusiasmante impreziosito dalle vittorie ottenute contro Lazio e Roma e dal pareggio contro i campioni d’Italia del Napoli, ha un po’ rallentato e, nelle ultime nove gare, è riuscita a conquistare soltanto in due occasioni i tre punti (gare vinte di misura contro le dirette concorrenti per la salvezza).

Per il Genoa è dunque giunto il momento della svolta. Gilardino si è espresso così nel pre-gara: “La squadra è arrabbiata, c’è voglia di rivalsa e voglia di affrontare questa grande gara con orgoglio e con ardore agonistico pensando che sia una grande opportunità e una grande occasione”.

