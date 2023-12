I pullman dei tifosi ospiti sotto la tensostruttura della Fiera, salvi (per ora) i parcheggi della Foce

Genova. Sarà lo spiazzo sotto la tensostruttura dell’ex Fiera a ospitare il parcheggio per i tifosi ospiti in occasione delle partite casalinghe del Genoa considerate a rischio per l’ordine pubblico. È la soluzione trovata da Questura, Prefettura e Comune per ovviare alla chiusura di piazzale Kennedy, attualmente occupato dai lavori del nuovo parco urbano che escluderà per sempre l’utilizzo del riempimento a mare come area cuscinetto per esigenze di sicurezza.

Il nuovo assetto sarà operativo già domani sera per Genoa-Juventus, in programma allo stadio Ferraris alle 20.45. Qui si concentreranno auto e pullman dei supporter bianconeri che verranno poi scortati dalla polizia fino a Marassi, esattamente come succedeva in passato. Per le forze dell’ordine era fondamentale poter disporre di un’area che risultasse a valle della Gradinata Nord. Il passaggio sotto il settore dove si concentra il tifo più caldo, infatti, viene considerato un fattore di rischio in grado di innescare potenziali scontri. In questo modo, invece, la logistica del trasferimento rimarrà invariata.

