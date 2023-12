Letimbro pareggia contro Città di Savona, Molinari e Testi: “Valori umani al posto delle risorse economiche, pareggio stretto”

Savona. “Siamo contenti per il punto che abbiamo fatto però abbiamo qualche rimpianto perchè potevano essere tre se quella palla sulla traversa a due/tre minuti dalla fine fosse entrata. Avremmo potuto portare a casa un risultato veramente veramente importante”. Insomma, come testimoniano le parole di Giovanni Molinari – l’autore del primo goal nel 2 a 2 contro il Città di Savona – la Letimbro può trarre buone indicazioni proprio dalla non totale soddisfazione per il punto ottenuto contro la capolista.

La seconda rete della squadra di mister Maurizio Oliva è stata siglata da Jacopo Testi: “Meritavamo almeno un pareggio quindi se non fosse arrivato sarebbe stata davvero una domenica di rimpianti. Siamo una società priva di risorse economiche però davvero con grandi valori umani dentro e fuori. Quando è così riusciamo a tenere testa a squadre nettamente più pronte e più organizzate. Tornare a casa senza punti sarebbe stato triste oggi. Per poco alla fine non è stato bottino pieno però ci accontentiamo, direi che stiamo disputando un campionato sopra le aspettative”. Il riferimento è alla traversa colpita nei minuti finalei

