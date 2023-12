L’ex Genoa Blessin batte il Liverpool di Klopp ed è primo in campionato: la rinascita del tecnico tedesco

Che prima parte di stagione per mister Blessin! L’ex allenatore del Genoa si è tolto la soddisfazione di battere in Europa League una big come il Liverpool di Jurgen Klopp. Vero, i “reds” schieravano molte riserve vista la qualificazione già in tasca, ma si tratta dell’ennesima soddisfazione in un’annata che sta prendendo un’ottima piega per l‘Union Saint Gilloise, formazione belga in cui il tecnico tedesco si sta rilanciando.

Il 2-1 di questa sera entra di diritto nella storia del club, che mai aveva battuto gli inglesi prima di oggi. Il tecnico tedesco esulta con la panchina e poi abbraccia il plurititolato collega Klopp, che poi si congratulerà pubblicamente con il team dell’ex Genoa.

