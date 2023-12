Luna park, scatta l’ordinanza in tutta la Darsena: vietati “botti”, spray urticanti e bottiglie

Genova. Niente bottiglie o lattine, niente spray urticante e niente materiale pirotecnico. Con l’inaugurazione del luna park a Ponte Parodi, prevista domani (venerdì) alle 15.00, scatta una nuova ordinanza del Comune di Genova per garantire la sicurezza in tutta l’area, dove si prevede un afflusso di 5mila persone in contemporanea su una superficie più ristretta di piazzale Kennedy.

Il provvedimento sarà in vigore tutti i giorni dalle 15.00 alle 24.00 (e comunque durante gli orari del Winter Park anche in caso di apertura straordinaria) fino al 14 gennaio 2024, ultimo giorno dei baracconi secondo la concessione rilasciata per l’occupazione dell’area. Le disposizioni si applicheranno non solo nel perimetro di Ponte Parodi, ma anche in tutta l’area della Darsena e nelle relative calate, in via Rubattino e in via Boccanegra.

» leggi tutto su www.genova24.it