“Natale a Sestriere” per il mortaio gigante della Regione, il gonfiabile sulle piste della Via Lattea

Genova. Dopo la chiatta sul Tamigi a Londra il mortaio gigante della Regione Liguria “finirà sugli sci” e proseguirà il suo viaggio per il mondo con l’obiettivo di promuovere la specialità ligure per eccellenza e la Liguria stessa come meta turistica.

L’installazione gonfiabile che tanto ha fatto parlare di sé durante il mese di novembre – in maniera polemica per i costi sostenuti per l’operazione ma anche come iniziativa di marketing territoriale –

sbarcherà infatti in una delle location più à la page del periodo, il comprensorio sciistico della via Lattea, a Sestriere (Torino).

