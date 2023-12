Ragazza di 26 anni violentata da uno sconosciuto in un appartamento a Rivarolo: indagano i carabinieri

Genova. Era uscita con alcune amiche per andare poi in un locale a Sampierdarena. Ma si è svegliata nell’appartamento di un uomo che non conosceva che l’avrebbe violentata. E che quando ha cercato di fuggire l’ha bloccata. Solo qualche ora dopo, con la scusa di dover andare in bagno, è riuscita a fuggire. E’ successo tra il 6 e il 7 dicembre.

Una notte da incubo per una 26enne che vive nel ponente di Genova e che si è ritrovata per strada in un quartiere che non era il suo, a Rivarolo. La giovane si è presentata la sera presso la caserma dei carabinieri di Sampierdarena per raccontare il poco che ricordava. Ha spiegato di aver bevuto alcolici con le amiche, ma di sapere come è finita in quell’appartamento. I militari hanno immediatamente chiamato un ambulanza e la ragazza è stata portata all’ospedale Galliera dove sarebbe stata accertata dai primi esami la violenza sessuale avvenuta in quell’abitazione.

