Da Fabio Proietto Capogruppo Lega Salvini Rapallo

L’impegno, deliberato dalla Giunta di 60 mila euro per lavori di protezione stradale nelle frazioni cittadine di Arbocò, Sant’Andrea di Foggia, San Quirico e Via Tonnego è un atto di attenzione importante per il nostro territorio e, sopratutto, per i nostri concittadini che vivono e tutelano le frazioni.

