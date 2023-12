San Terenzo non partecipa per protesta al Trofeo di Natale. La borgata: “Costretti a percorrere la strada contromano per arrivare al mare”

“La nostra borgata non prenderà parte ad alcuna gara del prossimo Trofeo di Natale, nonostante vi siano tutti e tre gli equipaggi pronti, che da settembre si stanno allenando in palestra. I motivi sono molto semplici ma altrettanto gravi e paradossali”. La comunicazione via social arriva da San Terenzo, dove lo staff della borgata marinara ha deciso di boicottare l’appuntamento di domenica 17 dicembre alla Morin.

Le ragioni di questa scelta sono due e a spiegarle è la stessa borgata: “Il primo motivo è quello relativo a logistica e sicurezza: non siamo più in grado di sostenere gli enormi rischi legati al tratto di strada da percorrere quotidianamente contromano in quanto non avendo alcun accesso diretto al mare, ci siamo sobbarcati per ben sette anni l’onere di possibili incidenti stradali, che hanno messo a rischio atleti, timonieri (bambini) e da ultimo le nostre barche, situazione unica in tutto il golfo! Fortunatamente, dopo sette anni di attesa e un dialogo aperto con l’amministrazione comunale, pare che si stia intravedendo la fine del tunnel.

