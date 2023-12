Stelle di Natale, florovivaisti liguri: “Non buttatele via, possono tornare a fiorire”

Liguria. Dall’8 dicembre, giorno dell’accensione delle luci in città e del tradizionale albero di piazza De Ferrari, l’atmosfera natalizia ha pervaso tutte le strade di Genova e provincia. Ed è proprio in questi giorni di mercatini, musica, arte, cultura e tradizioni che ancora una volta non può mancare la stella di Natale, il fiore divenuto simbolo delle feste, merito della sua forma dai contorni unici e del suo caratteristico colore rosso intenso.

La stella di Natale deve il suo nome ufficiale “Poinsettia” a Joel Roberts Poinsett, il primo Ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, che la ricevette in regalo come dono di benvenuto e decise di introdurla negli States. Da allora il mondo la conosce con una moltitudine di nomi: da Noche Buena a Winter Rose, da Mexican flame leaf a Fiore di Atatürk, in Turchia. La sua bellezza risiede nella rossa fioritura brevidiurna, tipicamente invernale.

» leggi tutto su www.ivg.it