Agricoltura, Piana: “Al via bando del Psr per i servizi di consulenza con 980 mila euro di fondi””

Genova. Via libera in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, al bando sulla misura 2.1 del PSR dedicata ai servizi di consulenza. Le domande potranno essere presentate dal 23 gennaio 2024 sino al 21 marzo 2024.

“Una misura molto importante per le aziende agricole che infatti, in linea con il fabbisogno stimato – spiega l’assessore Alessandro Piana- , è dotata di un plafond di risorse pari a oltre 980mila euro. L’obiettivo è quello di continuare a sostenere e potenziare i servizi di consulenza rivolti agli imprenditori agricoli e più in generale il sistema delle conoscenze delle buone pratiche e il trasferimento dell’innovazione per migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle nostre aziende agricole. La misura si concentra infatti su diversi asset: la competitività economica, l’ammodernamento e la diversificazione delle aziende agricole, il ricambio generazionale, la massima integrazione nella filiera e conseguente promozione, la valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura oltre ad incentivare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti e residui ai fini di una virtuosa bioeconomia”.

