Al via il luna park a Ponte Parodi: inaugurazione in ritardo, scene di caos all’ingresso

Genova. Avvio complicato per il Winter Park di Genova, inaugurato oggi pomeriggio e destinato a rimanere per un mese nell’inedita location di Ponte Parodi. L’inaugurazione, prevista alle 15.00, è slittata di un’ora e mezza perché mancavano ancora i permessi per aprire l’area a norma di legge. Centinaia i ragazzi accalcati dietro le transenne, attratti dai 100 euro di buoni sconto riservati ai primi mille ad accedere. A tratti si sono surriscaldati gli animi. E dopo il taglio del nastro gli addetti alla sicurezza hanno faticato a contenere la ressa impaziente di entrare.

Da quanto si apprende, mancavano ancora alcuni requisiti sulle vie di fuga, su cui insistevano ancora diversi mezzi parcheggiati, e altre prescrizioni segnalate dai tecnici del Comune. Del resto lo sbarco dei baracconi nel grande vuoto urbano di Ponte Parodi dopo lo sfratto forzato da piazzale Kennedy (che diventerà un parco) non è stato cosa semplice fin dall’inizio: “Ci siamo interrogati molte volte sulla location, alla fine abbiamo trovato questo che forse era il luogo più impensato e difficile – ricorda l’assessore e vicesindaco Pietro Piciocchi -. È stato realizzato un piccolo miracolo. Sarà un luna park ancora più bello degli anni precedenti”.

» leggi tutto su www.genova24.it