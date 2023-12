Calcio/ Genoa – Juve 1-1: Gudmundsson risponde a Chiesa, altra big fermata

Il Genoa è bello con le grandi: al Ferraris fermata la Juventus sull’1-1 grazie a Gudmundsson che risponde a Chiesa. Gilardino senza Retegui punta su Messias al fianco dell’islandese mentre Malinovskyi come mezzala.

La prima azione è proprio del Genoa con Malinovskyi ma Szczesny para a terra, mentre al 14’ è Martinez a mettere in corner un tiro di Chiesa. Lo stesso attaccante al 22’ cross sulla destra ma Vlahovic non riesce a colpire e poi al 28’ segna il gol del vantaggio su calcio di rigore concesso per un fallo di Martinez su Vlahovic bravo a sfruttare l’errore di Badelj. Il Genoa inizia a prendere campo senza però concludere al meglio e il primo tempo si chiude sullo 0-1.

