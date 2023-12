Casi di influenza e Covid in aumento, nel savonese ambulatori e studi medici aperti nei festivi e fine settimana

Savona. In considerazione dell’aumento della circolazione dei virus respiratori, in particolare influenza e Covid, e considerando il rischio di sovraffollamento dei pronto soccorso nei giorni festivi, Regione Liguria con Alisa, le Asl liguri e i medici di medicina generale hanno siglato un accordo per l’apertura straordinaria di ambulatori, distretti e studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai pronto soccorso.

Rilanciando e implementando l’esperienza dello scorso anno sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che sarà attivata nelle seguenti prossime date: sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.

