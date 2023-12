Crolla intonaco a scuola, Pd:”Quali iniziative verranno prese dal Comune?”

“La scuola dovrebbe essere un luogo accogliente nella quale gli studenti dovrebbero trovare condizioni sicure e salutari”. Partono da qui il testo dell’interpellanza e la riflessione del gruppo del Partito democratico, seduto nei banchi della minoranza del consiglio comunale della Spezia, firmati da Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Piera Sommovigo e Viviana Cattani dopo il crollo dell’intonaco avvenuto ieri in un bagno della sede distaccata della scuola Fontana, al Termo, a seguito del quale un’alunna è rimasta ferita.

“Dalle prima dichiarazioni da parte dell’Amministrazione, si è appreso che la parte di soffitto interessata dal crollo non presentava vizi o difformità alcune – proseguono -. Sì è letto inoltre che, precedentemente allo spostamento delle classi dalla sede originaria della scuola Fontana a quella distaccata e sita in zona Melara, il Comune della Spezia fornì, al dirigente responsabile del complesso scolastico, garanzie circa la sicurezza e le ottime condizioni dell’edificio. Attraverso le testimonianze del personale scolastico si evince tuttavia che, fin da subito, sono stati rilevati problemi di infiltrazioni e, inoltre, alcune classi sono state collocate in locali del seminterrato che, parrebbe, non presentassero idoneità rispetto all’agibilità. Tali aspetti sono stati immediatamente comunicati all’amministrazione”.

Per il gruppo del Pd:”La chiusura della scuola creerà ora il problema di dover trovare una nuova sede alle classi della media Fontana”. Di conseguenza chiedono all’amministrazione comunale:” Sulla base di quali valutazioni tecniche il Comune della Spezia diede parere circa la sicurezza e le ottime condizioni dell’edificio alla dirigenza scolastica. Quali iniziative vennero prese nei confronti delle segnalazioni del personale scolastico in merito ai problemi rilevati una volta entrati nella struttura e se è vero che alcune classi siano state collocati in locali del seminterrato prive di agibilità. E, qualora ciò corrisponda al vero, perché. Quali siano stati i motivi e gli eventi che hanno causato il crollo del soffitto dei locali dei servizi igienici della struttura. Quali interventi di risanamento saranno ora attivati al fine di consentire la celere riapertura della struttura in totale sicurezza, ma sicurezza per davvero. Quanto tempo l’edificio dovrà restare chiuso. Dove saranno ora collocate le classi della scuola media Fontana”.

