Dal 16 dicembre in edicola l’ultimo numero di Spezia’s Confidential, per trascorrere le feste con un sorriso in più

E’ in edicola da sabato 16 dicembre fino al 30 gennaio prossimo, la 64esima edizione natalizia di Spezia’s Confidential.

Il giornale fondato da Rino Cappellazzi apre questo numero con l’articolo “Abbiamo un sogno: il nuovo ospedale” e prosegue con una interessante proposta per l’elettrificazione del molo crociere: ad energia muscolare! Sarà poi svelato il (finto) colpevole del rotavirus, si spiegherà perché Spezia dovrebbe essere vietata ai malati di prostata e poi appuntamento con le rubriche “Lunigiana’s Confidential”, “Spezia Calcio”, calcio giovanile, vip e personaggi, voti e aggettivi, le vignette di Vigo e molto altro ancora…

