D’Angelo, un altro passetto: “Ho visto la curva tirare insieme a Verde”

“Nel primo tempo eravamo partiti bene, ma negli ultimi venti minuti i loro palleggiatori hanno preso il possesso dal campo. Poi sbagliavamo spesso l’ultimo passaggio quando riuscivamo a ripartire. Nella ripresa li abbiamo limitati molto e abbiamo trovato la rete nel finale”. Sono le parole di Luca D’Angelo, tecnico aquilotto, al termine della vittoria contro il Bari per 1–0. “Dobbiamo molto migliorare sulla qualità di gioco, con il Parma avevamo giocato molto meglio. Ma quando hai una classifica così non è facile andare in campo con la mente sgombra. Però abbiamo avuto il coraggio di fare una pressione importante sulla loro difesa e quello lo fai solo se credi in ciò che provi in settimana”.

Anche questa sera il tecnico ha scelto di fare pochi cambi. “Tutti i convocati sono meritevoli di giocare, il mio è solo un discorso tattico”. Seconda rete in due partite per Verde, che sembra rigenerato. “Sta facendo molto bene, non solo dal punto di vista tecnico. Mentalmente è molto dentro e sono soddisfatto di lui e di tutti gli altri”.

