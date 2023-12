Ex-sistere allo Shake: una serata con Raot per ballare, divertirsi e riflettere

Rete anti omofobia e transfobia torna sabato 16 dicembre dalle 22.00 allo Shake Club con EX-sistere: una serata di divertimento e riflessione sul corpo come mezzo politico, come strumento principale di rottura degli stereotipi. Attraverso la mostra fotografica omonima di Marta Sampietro, le performance di Daphne Bohémien, Lalique Chouette, Robyn Folie e Christine La Croix, gli interventi di Isabella Borrelli e Leone Orvieto e il dj set fino a tarda notte de La Bianchini, l’evento vuole raccontare il loro EX-sistere: il loro stare fuori nel mondo, come atto di affermazione della propria identità.

EX-sistere è nato di pari passo alla collaborazione tra Raot e Marta Sampietro per riflettere sulle vite di chi viene giudicato sempre troppo o troppo poco, di chi non è mai adeguato, mai conforme. Racconta Sampietro: “mi tormentava, allora, anche un’altra circostanza: il fatto che nessuno mi assomigliasse e non assomigliassi a nessuno”. L’obiettivo è dare voce ai contrasti e alle emozioni, alle differenze e all’unicità, per ricostruirsi e legittimarsi attraverso le immagini, e quindi vedere riconosciuto per tutti e tutte il diritto di esistere.

