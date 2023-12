Fondo montagne: in arrivo nel 2024 oltre 5,8 milioni per i Comuni montani e parzialmente montani

Oltre 5,8 milioni di euro rimpingueranno l’anno prossimo le casse dei piccoli Comuni montani e parzialmente montani. C’è stato, infatti, il via libera della Regione Liguria, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura e allo Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana, alle modalità di ripartizione del Fosmit, Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l’anno 2024, a seguito delle concertazioni con Anci Liguria.

“Sono circa 6 anni che ci lavoriamo su questo tema, anche con il compianto amico Enrico Piccardo, e finalmente dopo tanti viaggi a Roma cominciamo a vedere qualche risultato – afferma Daniele Galliano, coordinatore della commissione Montagna di Anci Liguria e componente della commissione Montagna di Anci nazionale – Il raddoppio dei soldi destinati ai piccoli Comuni montani e parzialmente montani quest’anno è significativo, si tratta di 5,8 milioni. Di conseguenza, possiamo veramente aiutare le casse dei piccoli Comuni. È uno splendido risultato, vuol dire che Roma ascolta le nostre esigenze e Anci Liguria ne è orgogliosa. Aspettiamo il prossimo step, la classificazione dei Comuni, che diventerà effettiva quando entrerà in vigore la nuova legge della Montagna. Mi auguro possa partire presto per ottenere ulteriori benefici”.

