I Platek si ritirano dal LKS Lodz: “Entro il 20 rimborseremo il prestito agli americani”

La famiglia Platek non entrerà nell’azionarato dell’LKS Lodz e anzi si appresta a ricevere indietro entro una settimana la somma prestata al club polacco nel corso dello scorso anno. La notizia è stata data questo pomeriggio dall’amministratore delegato Tomasz Salski durante una conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo socio Dariusz Melon.

Finisce con un nulla di fatto una telenovela durata un intero anno. Nel dicembre del 2022 infatti, il nome dei Platek era iniziato a girare tra i possibili acquirenti di una quota significativa dell’LKS Lodz, al tempo capolista nella seconda serie polacca. A febbraio erano arrivate le conferme ufficiali dell’interesse e nel maggio successivo Philip Platek in persona si era recato in Polonia per quella che doveva sembrare l’anticamera di un accordo.

