Le associazioni animaliste “premiano” la Regione per ‘crudeltà verso gli animali’: la manifestazione a De Ferrari

Genova. Un premio decisamente poco lusinghiero, assegnato per “crudeltà verso gli animali“. È quello che venerdì è stato assegnato, simbolicamente, dalle associazioni animaliste genovesi e liguri all’assessore regionale all’Agricoltura, Allevamento, Parchi, Caccia e Pesca Alessandro Piana, al nuovo assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana, e al Nucleo regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione: sono loro a riempire, rispettivamente, il primo, secondo e terzo posto del podio.

Il gruppo Animalisti Genovesi e le associazioni Gaia Animali e Ambiente e Lav si sono date appuntamento in piazza De Ferrari, davanti alla sede della Regione, per un flashmob di protesta contro le politiche regionali relative alla tutela animale e alla gestione della fauna selvatica. Alessandro Piana è stato “premiato” per “essersi distinto nel costante impegno a promuovere e agevolare, attraverso atti amministrativi e legislativi, ogni pratica venatoria che comporta l’uccisione di migliaia di animali selvatici nella nostra Regione. Con la scusa e nonostante la peste suina africana – scrivono le associazioni – ha consentito una totale deregulation nella caccia al cinghiale, che peraltro non porta cambiamenti nella situazione con la peste suina in aumento, probabilmente anche grazie alla movimentazione dei cacciatori ai quali vengono consentite nuovamente le braccate, contrarie alle norme scientifiche sulla bio-sicurezza, aumento di un giorno di caccia e proroga di un mese, autorizzazione a trattare le carni e addirittura dare la patente di “bio-regolatori” ai cacciatori, proponendo incredibilmente di dare loro anche un contributo economico”.

» leggi tutto su www.genova24.it