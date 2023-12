Marino: “Peccato il gol nel finale. E peccato essere arrivati solo sesti ai play off con lo Spezia”

“Sono contento della prestazione ma non del risultato, perché penso che il pareggio sarebbe stato più giusto. Oggi nonostante le assenze abbiamo provato a giocare il pallone con grande personalità, partendo dal basso e saltando la pressione dello Spezia. Negli ultimi metri potevamo creare qualcosa in più. Abbiamo sofferto qualche calcio piazzato all’inizio del secondo tempo e poi ne siamo usciti. Peccato perché il gol si poteva evitare”. Sono le parole di Pasquale Marino, tecnico del Bari, al termine della sconfitta contro lo Spezia per 1–0.

Sullo Spezia. “Se guardiamo le individualità la squadra è fortissima. Chiaro che se quando si viene da un retrocessione non è facile riprendersi. Dal punto di vista psicologico non è facile per nessuno. C’è tanta negatività che va analizzata per uscirne il prima possibile”.

