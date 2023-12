Pallanuoto/ Dinu lascia la panchina della Chiavari Nuoto. “Motivi personali”

Da Chiavari Nuoto Ssd Arl

Per motivi d’ordine personale, che non gli permettono di mantenere l’impegno richiesto, il tecnico Robert Dinu, in comune accordo con la Società, lascia la guida tecnica della formazione di A2. Siamo certi che questa sosta consentirà a Robert di proseguire con i suoi altri incarichi in Società e di occuparsi della sua salute per tornare in panchina la prossima stagione.

Robert lascia un gruppo solido che ha costruito con anni di professionalità e dedizione. Chiavari Nuoto ha individuato nel tecnico Gabriele Luccianti la figura ideale per portare a termine la stagione avviata. Luccianti nel Quinto è stato prima giocatore capitano della formazione in A1 ed in seguito tecnico, sempre nel massimo campionato nazionale, sino al 2021.

