Promozione, Sestrese. Lorenzo Camera decide il big match: “Un premio per l’impegno in allenamento”

Loano. È il difensore del club verdestellato ad aprire e chiudere la sfida contro la San Francesco Loano che ha permesso ai ragazzi di mister Enrico Valmati di accorciare il gap in classifica. Un ragazzo che, chiaramente, non ha il fiuto del gol tipico del centravanti, ma ha dimostrato di essere freddo sottoporta. Soprattutto il primo gol, frutto di una bella azione corale, lo ha visto protagonista di un inserimento perfetto e di un “killer instinct” notevole, trafiggendo da pochi passi il portiere avversario.

Prima della soddisfazione personale, però, l’orgoglio per la prova di squadra: “Il risultato è la ricompensa per il lavoro che abbiamo fatto in settimana e per come è stata preparata la partita. Su un campo difficile non abbiamo rinunciato ai nostri principi di gioco e siamo riusciti a portare a casa i tre punti”.

