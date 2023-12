“Prurito al c..o e braccia corte”, anche Dante Alighieri contro gli escrementi di cane lasciati in terra

Genova. “A che dei lor amici cani lascia di cacca a terra cumulo, non vo’ a dir orrenda morte, ma piccole mani, prurito al culo e braccia corte”. Con queste due terzine Dante Alighieri interviene nella secolare diatriba tra padroni di cani pigri e poco civili e cittadini stanchi di dover fare la gincana tra gli escrementi di cane lasciati per strada.

La letteraria “resurrezione” del sommo poeta è stata fatta a San Gottardo, nel cuore della Val Bisagno, dove questa mattina sono stati trovati diversi cartelli del genere in via Trensasco, dove marciapiedi non ci sono quasi marciapiedi e i cittadini devono camminare a bordo strada, facendo lo slalom tra auto in sosta, transenne e, chiaramente, deiezioni canine.

