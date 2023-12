Rapallo: funivia, lavori straordinari ed esame sulla salute degli alberi lungo i cavi

Per Rapallo la funivia di Montallegro, unica in Liguria, è irrinunciabile e la prossima amministrazione dovrà decidere se progettare o meno un nuovo impianto o investire una somma comunque importante per adattare l’attuale impianto alle nuove normative. Ma intanto urgono lavori di manutenzione e un piano che garantisca la stabilità di alberi e piante adiacenti ai cavi e al percorso delle cabine. Prescrizioni degli ispettori di Ansfisa.

I lavori di manutenzione sono stati affidati alla ditta Doganaccia 2000 S.r.l. con sede a Cutigliano che è anche gestore dell’impianto. Il costo complessivo è di 75.000 euro più 67.510.

