Sampdoria, contro la Reggiana torna Benedetti. Pirlo: “Aggressivi, Giordano in mezzo da riproporre”

La Sampdoria paga ancora in termini di classifica la penalizzazione e l’inizio disastroso. Ecco quindi che nonostante le quattro vittorie nelle ultime cinque è d’obbligo vincere contro la Reggiana per continuare la caccia all’ottavo posto. La formazione emiliana ha ottenuto solo tre punti (tre pareggi) nelle ultime cinque. Ma guai ad abbassare la guardia. La sconfitta contro Brescia potrà servire come monito.

“Abbiamo imparato la lezione di quanto successo a Brescia facendo una bella prova contro il Lecco – commenta Andrea Pirlo -. Ma non dobbiamo adagiarci. Ci siamo concentrati su quanto fatto bene contro il Lecco. Pensiamo di partita in partita. Vogliamo giocare sempre per vincere e imporre il nostro gioco. Sarà una partita difficile, si trovano all’incirca nella nostra situazione (17 punti, due in meno della Samp ndr). Dobbiamo giocare con grande aggressività, loro ne avranno tanta perché anche loro hanno bisogno di punti”.

