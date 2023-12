Sanità, Pasa (Cgil): “I savonesi non trovano risposte adeguate. Toti usa risorse pubblica per la comunicazione”

Savona. “I savonesi non trovano più le risposte sanitarie adeguate, chi può permetterselo va dal privato e paga , chi non può rinvia le cure o addirittura le sospende, sono centinaia ogni mese i cittadini che si recano nelle nostre sedi in Provincia di Savona per denunciare attese drammatiche o addirittura assenza di calendari per decine di visite. Nulla possono lavoratrici e lavoratori del comparto che pur continuando a svolgere il proprio lavoro con dedizione, responsabilità nulla possono rispetto a continue scelte profondamente sbagliate delle regione Liguria”.

Ad affermarlo il segretario di Cgil Savona Andrea Pasa, che ha proseguito: “Un Bilancio che distrae ancora una volta somme ingenti, milionarie, e francamente imbarazzanti per una regione come la nostra, per destinarle alla comunicazione del Governatore, il quale forse si è dimenticato che il suo mondo (e a maggior ragione quello dei liguri) non dovrebbe più gravitare intorno agli studi e agli interessi di Cologno Monzese. Qualcuno dica a Toti che i cittadini della Provincia di Savona sono stanchi di aspettare e non sanno più cosa farsene delle fibre inaugurazioni e delle pacche sulla spalla agli amministratori senza produrre alcun miglioramento per la vita di migliaia di persone soprattutto anziane e con patologie croniche”.

