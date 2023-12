‘Santa’: imposta di soggiorno invariata per tutto il 2024

Da comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

La Giunta comunale di Santa Margherita Ligure ha stabilito, con apposita delibera, che l’Imposta di Soggiorno rimarrà invariata anche nell’anno 2024. Appurato infatti l’ammontare del gettito per l’anno 2023, si è ritenuto di confermare le tariffe anche per il prossimo anno, ritenendole in grado di garantire l’entrata prevista a bilancio destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L’imposta già in vigore è modulata – per persona e per pernottamento – tra un massimo di 5 (cinque) euro per gli alberghi cinque stelle lusso e cinque stelle e un minimo di 1 (uno) euro per campeggi e aree di sosta. Verrà applicata per tutti e dodici i mesi dell’anno, in base ad un provvedimento approvato alla fine del 2022 ed entrato a regime nell’aprile 2023 (ragion per cui, nell’anno che si sta per concludere, è stata applicata per nove mesi, da aprile a dicembre compresi).

