Sciopero del trasporto pubblico, in Atc ha aderito il 36 per cento degli autisti

Mattinata complicata, quella da poco conclusa, per chi intendeva muoversi con i mezzi pubblici. Stando ai dati diffusi da Atc Esercizio, infatti, allo sciopero di 4 ore indetto a livello nazionale da Cobas, alla Spezia ha aderito un totale di 77 dipendenti, pari al 24,21 per cento dei 318 previsti al lavoro.

La percentuale sale al 36,22 per cento se si analizza l’adesione tra il personale viaggiante dell’azienda. Tra gli autisti delle aziende in subappalto allo sciopero ha invece aderito il 5 per cento dei lavoratori.

