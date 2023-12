Sei nuove “botteghe storiche” nell’albo dei negozi più antichi di Genova: ecco quali

Genova. Sono 10 le attività commerciali che entrano nello speciale albo delle botteghe storiche e locali di tradizione del Comune di Genova. Lo ha deciso l’apposita commissione di cui fanno parte il Comune di Genova, la Camera di Commercio, il segretariato ligure del ministero della Cultura e le soprintendenze, le associazioni di categoria del commercio (Ascom, Confesercenti) e artigianato (Cna e Confartigianato).

Le nuove botteghe storiche sono sei: la Gioielleria Cavo in via San Lorenzo, Steri & C. gli artigiani delle chiavi in via Sottoripa, Pedemonte materiale elettrico in via del Campo, Ostaja San Vincenzo in via San Vincenzo, Bernardini Legno in via Tripoli e lo Studio d’Arte e architettura Albertella in via Orsini.

