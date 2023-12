Serie D, Albenga sconfitto. Fossati taglia corto: “Momento non felicissimo, parlo solo del campo”

Bra. Sono tante le voci che si rincorrono sull’Albenga. In settimana il presidente Santi Cosenza le ha smentite tutte ma permane l’alone di una situazione in continua evoluzione (ed ebollizione) dalle parti dell’Annibale Riva. Oggi una sconfitta di rigore contro il Bra – la prima dopo sette partite – a margine della quale mister Fabio Fossati ha tagliato corto sui rumor di stipendi in ritardo e ha preferito concentrarsi sulla squadra.

“Purtroppo il momento non è felicissimo per quello che siamo vivendo ma non ne voglio assolutamente parlare – dichiara Fossati -. Voglio soltanto ringraziare i giocatori, che oggi sono stati splendidi nonostante avversari così forti. Il mio staff tecnico composto da persone speciali e i nostri tifosi che sono venuti a vederci, che ci hanno applaudito dopo la partita. Questo è ciò che mi interessa dire dopo oggi. Non mi sento di parlare di nient’altro. In questo momento dobbiamo stare sereni, rimanendo uniti tra noi, per preparare al meglio la partita di mercoledì in casa nostra. Dopodiché vedremo cosa succederà”.

» leggi tutto su www.ivg.it