Dallo staff del Sindaco di Sestri Levante

Nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre, è stato nominato il nuovo Amministratore Unico della società partecipata del Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi. Assume l’incarico il dottor Federico Squeri, laureato in Economia e Commercio, iscritto all’Ordine dei Commercialisti e dei Revisore Contabile, con esperienza sia come libero professionista sia come membro di organi amministrativi, nonché come imprenditore in diversi ambiti e settori.

