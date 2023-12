Toti: “Golar Tundra a Ravenna? Decide il governo. Non facciamo i pirati, non vogliamo prenderci con la forza una nave”

Liguria. “Se il governo riterrà meglio collocare la Golar Tundra a Ravenna, ne prenderemo atto: il piano energetico è del governo“. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito al progetto di trasfeire il rigassificatore dal porto di Piombino al largo della costa di Savona e l’ipotesi di trasferirlo a Ravenna.

Toti ricorda che la Liguria ha dato la sua disponibilità, ma che oltre alle decisioni del governo bisogna attendere anche l’esito della Via: “Noi ci siamo messi a disposizione, ma non è che necessariamente vogliamo prenderci con la forza una nave. Non facciamo i pirati, facciamo i commissari di governo, quindi se il governo sceglierà che vada a Vado perché è coerente con il piano, andrà a Vado. Abbiamo dato la nostra disponibilità, ovviamente fermo restando tutte le pratiche in corso, compresa la valutazione di impatto ambientale. Se dovesse andare da un’altra parte più utile al Paese sarà giusto così”.

