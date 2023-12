Una bara per la sanità pubblica spezzina: “L’eredità la stanno consegnando nelle mani dei privati”

Una bara per l’articolo 32 della Costituzione, quello che sancisce la tutela della salute dei cittadini da parte dello Stato. L’hanno portato questa sera in Piazza Europa davanti all’ingresso di Palazzo civico i manifestanti che hanno dato vita al presidio a difesa della sanità pubblica in concomitanza dell’inizio del consiglio comunale straordinario sul Piano sociosanitario regionale richiesto dal centrosinistra.

Alla manifestazione hanno preso parte alcune decine di persone in rappresentanza di Cgil, Arci, Afap, Circolo Pertini, Manifesto per la sanità, Più Europa, Azione, Pd, LeAli a Spezia, Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista, Italia Viva, Sinistra Italiana e Avanti Insieme.

Lo scopo era quello di sensibilizzare rispetto al tema della seduta che sarebbe iniziata di lì a poco e di sostenere la mozione presentata dai consiglieri di opposizione e la richiesta al sindaco Pierluigi Peracchini di convocare la Conferenza dei sindaci della Asl 5 per bloccare il declino della sanità spezzina.

A presentare il documento il consigliere di Orizzonte Spezia, Franco Vaira: “Questa sera siamo di fronte a una vera e propria orazione funebre nei confronti della sanità spezzina pubblica. Vedo che qualcuno ha costruito anche una bara simbolica e ha ragione perché dai dati che abbiamo ci sono almeno 10.000 spezzini che hanno rinunciato a curarsi per le liste d’attesa chilometriche che ci sono e per i provvedimenti sciocchi da parte dell’assessore regionale che sono come dei pannicelli caldi nei confronti di un’infezione grave: hanno speso 23 milioni di euro in due anni, dati ai privati per recuperare le liste d’attesa e le liste d’attesa si sono allungate. Ora tirano fuori nel 2024 altri 50 milioni sempre destinati ai privati dicendo “no, ma sono anche per la libera professione intramoenia”. Peccato che i medici ospedalieri sono talmente pochi che hanno centinaia di ore di straordinario non pagato: quando mai potrebbero fare la libera professione di intramoenia? In compenso non c’è nessun potenziamento della sanità pubblica spezzina. Per questo decine di migliaia di Liguri vanno sempre più spesso in altre regioni. Nel 2022 sono stati 52 milioni di euro per la migrazione sanitaria, con un personale ospedaliero spezzino che è il 30% in meno rispetto alla media regionale ma 50% in meno rispetto a quello che dovrebbe essere in base alla legge. Vuol dire circa 1.000 operatori in meno rispetto alla media regionale e circa 2.000 in meno rispetto a quello che dovrebbe essere per una sanità normale scusa. Quindi è chiaro che in queste condizioni non si può più lavorare. E questo perché? Non è che viene dal caso, ma perché è tutto centrato, secondo me, sulla logica che ha ispirato questo piano sociosanitario regionale che stasera cerchiamo disperatamente di riportare alla ribalta, anche se è già stato approvato dalla Giunta regionale prima e dal Consiglio regionale poi”.

Per Vaira il principio ispiratore è quello di un policlinico San Martino e un Gaslini diffusi. “Cosa vuol dire? In sostanza vuol dire: le eccellenze sono a Genova, venite voi da noi, spezzini, oppure alla peggio veniamo anche un po’ noi da voi, cosa che poi in realtà non succede”.

A questo punto il consigliere comunale ha riportato a esempio la prospettiva della gestione dell’ictus. “L’ictus è una patologia ischemica che va affrontata in sei ore. Si stima che ci siano in un anno 200 persone che hanno bisogno di un intervento urgente e nel 2022 sono i casi gravi che sono stati trasferiti a Genova. Ma il paziente deve essere fortunato per arrivare in tempo al San Martino: l’elicottero deve essere disponibile, altrimenti serve l’ambulanza, e il medico che salga sull’ambulanza, perché i medici del 118 non ci vanno più. Perché non ci sono più. I medici di Neurologia sono rimasti in cinque e non ci possono andare. I medici di Rianimazione non ci vanno perché sono in pochi. Non gestiscono neanche più le sale operatorie. E i medici del Pronto soccorso sono in pochi: ci sono le cooperative a lavorare. Di fatto noi rischiamo di non trattare in tempo un ictus ischemico. Questa è una delle tante conseguenze della volontà di affidare i fabbisogni di personale su dati che sono su base organizzativa, di produttività e non legati alla popolazione del territorio. Tradotto vuol dire, voi fate un po’ fatica a produrre, siete in deficit organizzativo e allora perché vi dobbiamo dare tanto personale?”.

“L’unica Rsa a gestione pubblica rimasta è la Sabatini – ha concluso Vaira prima di salire le scale del Comune – e abbiamo il 50% in meno di ricoverati rispetto alla media delle 5 Asl liguri nelle Rsa. Case di comunità ferme. Finirà che le costruiamo con i soldi pubblici e poi le daranno in gestione ai privati. Perché questa è secondo me la logica che sottintende questa Regione. Senza parlare poi degli oneri futuri del nuovo ospedale, se mai verrà fatto, che daranno una mazzata decisiva. Tutti quei soldi di rimborso ai privati impediranno di fatto di comprare attrezzature, di assumere personale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com