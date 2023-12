Una vigilia speciale con il “Natale della gente di mare”

Isola del Tino. Un’imbarcazione accompagnerà le persone ad assistere alla nascita del bambinello dalle acque per la tradizionale processione subacquea e poi ci sarà una preghiera per il momento più atteso dal mondo cristiano. E’ il Natale della gente di mare che anche quest’anno renderà ancora più particolare la mattina della vigilia. L’evento è organizzato da Assonautica provinciale della Spezia Asd.

L’appuntamento è per domenica 24 dicembre in Passeggiata Morin alle 9, con rientro alle 13. Come detto, l’evento prevede l’emozionante nascita di Gesù bambino dal mare e la suggestiva processione subacquea, inoltre, la Santa Messa sarà celebrata sull’isola del Tino che in caso di maltempo si terrà bordo del battello. La mattinata proseguirà con il consueto scambio di auguri. Al rientro è previsto un passaggio davanti all’Isola del Tino per la recita di una preghiera a San Venerio.

