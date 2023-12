Uno Spezia da battaglia fa gioire il Picco, ma a Cittadella non ci saranno Zurkowski ed Esposito

È una serata felice con la squadra che torna sotto la Ferrovia con le braccia al cielo come non si vedeva da mesi: era maggio e gli aquilotti sconfissero il Milan in una giornata che non si può certo dimenticare. Ma che rischiava di diventare una sorta di talismano al contrario visto che da allora nè a Cesena nè una volta tornati a casa si era riusciti a vincere una partita. Accade alla 17esima giornata, secondo successo consecutivo dopo quello di Ascoli, ancora una volta nel finale.

Lo Spezia ha conquistato una vittoria nell’ultima partita di Serie B contro l’Ascoli. In questa stagione gli Aquilotti non avevano ancora registrato due successi consecutivi, con l’unica altra vittoria oltre a quella di Ascoli, ottenuta a Piacenza contro la Feralpisalò a settembre. La statistica racconta che la squadra ligure non aveva mai ottenuto meno di tre vittorie nelle prime 17 partite stagionali di Serie B. Missione compiuta, insomma, anche se è stata una faticaccia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com