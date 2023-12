Verde ancora decisivo: “Per me è una rinascita”

“Non potevo desiderare nulla di meglio. Poche volte mi sono emozionato così su un campo di calcio”. Sono le parole con cui Daniele Verde saluta la sua rete da tre punti nel giorno delle 100 presenze con lo Spezia. Rete che lo porta nella top 10 dei marcatori aquilotti di tutti i tempi, assieme a Catellani. “La cosa bella di D’Angelo è la serenità che ci dà. Siccome abbiamo cambiato tanto, sono arrivati molti giovani, è normale fare fatica all’inizio. Stiamo venendo fuori piano piano. Ci è mancato il risultato, ma D’Angelo ci dà forza e carica per affrontare le partite”.

“Fisicamente è una rinascita per me, dopo un anno in cui mi sono aggrappato a ogni energia per dare una mano. Dopo l’operazione ho risolto tutti i miei problemi. La classifica? Io non ho mai avuto paura della classifica e non ce l’ho neanche ora. Ho tanta fiducia, non riesco neanche a pensare a una nuova retrocessione. Stiamo tirando fuori le nostre capacità”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com