A De Ferrari la Rete dei comitati genovesi, il presidio è un “contro-confeugo”

Genova. Una sorta di “contro-confeugo”, una manifestazione in spirito natalizio ma non senza rabbia, quella messa in atto in questo sabato 16 dicembre dalla Rete dei comitati genovesi che riunisce decine di gruppi di quartiere e associazioni.

Dai “no funivia” ai “no Skymetro”, da chi battaglia contro lo spostamento dei depositi chimici a Sampierdarena a chi non li vuole più a Multedo, dagli artisti di strada, agli ambientalisti, ai cittadini contrari al nuovo forno crematorio, sono intenzionati a portare “in dono” i loro mugugni al sindaco di Genova Marco Bucci e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che nel pomeriggio parteciperanno alla tradizionale cerimonia del confeugo.

