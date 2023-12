Domani, domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 10, la scuola di sport acquatici Kau Kau Club invita la cittadinanza ad una mattinata dedicata alla pulizia della spiaggia libera di Fiumaretta, comune di Ameglia, e alla sensibilizzazione sui temi legati all’ambiente. L’evento è organizzato in collaborazione con la cooperativa Terre del Magra e lo stabilimento Bagno Arcobaleno e con il patrocinio del Comune di Ameglia.

“Abbiamo accolto con favore l’iniziativa del Kau Kau Club per questa giornata di pulizia della spiaggia di Fiumaretta, che segue quella organizzata dal Comune con Legambiente ad ottobre per l’iniziativa Puliamo il Mondo – dichiara Nicolas Cervia, assessore all’Ambiente del Comune di Ameglia -. Queste iniziative, volte a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche ambientali e di partecipazione attiva della cittadinanza, rappresentano un’importante occasione di crescita e di impegno costante. L’iniziativa porta avanti l’ormai pluriennale impegno del Kau Kau Club nei confronti della salvaguardia dei nostri bellissimi litorali e la volontà di coinvolgere le associazioni territoriali e la comunità della zona per un lavoro di cura condiviso”.

La pulizia si svolgerà dalle 10 alle 12. L’appuntamento è sulla spiaggia di fronte all’ingresso del Bagno Arcobaleno. Si raccomanda a tutti coloro che vogliono partecipare un abbigliamento

comodo e di portare con sé guanti da lavoro; tutto il resto è fornito dall’organizzazione.

L’articolo Appuntamento a Fiumaretta per una mattinata dedicata alla pulizia della spiaggia libera proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com